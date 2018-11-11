Трамп не ответил на вопрос, кем для него является Путин

Ранее стало известно, что российский и американский лидеры будут сидеть за одним столом во время рабочего завтрака в Елисейском дворце.

Президент США Дональд Трамп оставил без ответа вопрос журналиста Лайфа о том, кем для него является российский лидер Владимир Путин.

— Господин Путин — ваш друг или партнёр? — спросил журналист, однако в ответ глава Белого дома пожелал присутствующим корреспондентам хорошего ланча.

Напомним, сегодня в Париже проходят мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, на которые прибыли российский и американский лидеры. Встретившись, президенты пожали друг другу руки. Также Лайфу стало известно, что Путина и Трампа посадят за одним столом.