Трамп не ответил на вопрос, кем для него является Путин

Президент США Дональд Трамп оставил без ответа вопрос журналиста Лайфа о том, кем для него является российский лидер Владимир Путин.
— Господин Путин — ваш друг или партнёр? — спросил журналист, однако в ответ глава Белого дома пожелал присутствующим корреспондентам хорошего ланча.
Напомним, сегодня в Париже проходят мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, на которые прибыли российский и американский лидеры. Встретившись, президенты пожали друг другу руки. Также Лайфу стало известно, что Путина и Трампа посадят за одним столом.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени