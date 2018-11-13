Президент Австрии заявил, что "дело о шпионаже" не омрачит отношения с РФ

Александр Ван дер Беллен добавил, что во время визита в Париж он не обсуждал эту ситуацию с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен считает, что дело о возможной разведдеятельности в пользу РФ не омрачит отношения Вены с Москвой.

— Это не омрачит серьёзно наши отношения с российским правительством надолго, — сказал он в интервью австрийской телерадиокорпорации ORF.

При этом президент Австрии заявил, что шпионаж неприемлем, однако "все спецслужбы в этом мире пытаются по-своему и не всегда законно получить информацию".

Напомним, 9 ноября стало известно, что отставной полковник армии Австрии подозревается в шпионаже в пользу России. Канцлер страны Себастьян Курц сообщил, что экс-военный вёл разведывательную деятельность с 1990-х по нынешний год. Ранее австрийский полковник был задержан. Также в передаче России информации подозревают сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии.