"Начал смеяться от счастья!" Ари рассказал о вызове в сборную

Форвард "Краснодара" Ари был вызван в российскую сборную утром 12 ноября. И после первой тренировки он рассказал изданию "Спорт-экспресс" о своих эмоциях в связи с этим.

— Я просто начал смеяться от счастья. У меня сбылась мечта! Я в России уже девять лет. И моя дочь, а также огромное желание реализовать детскую мечту — сыграть за сборную — помогли принять решение, именно поэтому остался в стране. А теперь мечта осуществилась, — поделился эмоциями футболист.

Ари также поблагодарил все российские клубы, в которых он выступал, и персонально Станислава Черчесова за шанс поиграть в сборной. Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко раскритиковал вызов Ари в сборную.

Бразильский нападающий Ари, выступающий за российские команды с 2010 года, получил российский паспорт в июле 2018 года, чем похвастался на своей странице в "Инстаграме".