Сборная России по футболу провела тренировку в Новогорске

Подопечные Станислава Черчесова собрались на базе в Подмосковье. Участие в первом занятии приняли не все футболисты.

В Новогорске сборная России по футболу провела первую тренировку. В занятии не принимал участие Артём Дзюба, который, как сообщалось ранее, будет тренироваться по индивидуальной программе. Также отдельно занимались Роман Зобнин и Фёдор Кудряшов.

На улице морозно, но тренировке это не помешает! pic.twitter.com/2Wxl0TUBSz — Сборная России (@TeamRussia) 12 ноября 2018 г.

Напомним, что на место Дзюбы был вызван натурализованный бразилец Ари. Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко критично высказался о его вызове в команду.

В рамках этого сбора подопечные Станислава Черчесова проведут контрольную игру с Германией 15 ноября в Лейпциге. Также 20 ноября в Сольне состоится матч со Швецией в рамках Лиги наций.