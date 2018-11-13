Армия обороны Израиля показала видео уничтожения штаб-квартиры разведки ХАМАС

Армия обороны Израиля вторую половину дня 12 ноября и всю ночь на 13-е число ударами авиации и артиллерии отвечает на ракетные обстрелы со стороны сектора Газа. В своём Twitter-аккаунте военные опубликовали видео уничтожения штаб-квартиры военной разведки ХАМАС в Газе.

We struck Hamas’ military intelligence HQ in response to the 300+ rockets that terrorists in #Gaza fired at #Israel.

This is where Hamas' intelligence operatives gathered information to launch attacks on Israelis.

Hamas intentionally established their HQ next to a school. pic.twitter.com/nuHoLmlcD9 — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.

— Мы нанесли удар по штаб-квартире военной разведки ХАМАС в ответ на 300 ракет, которыми террористы из Газы обстреляли Израиль. Именно там оперативники ХАМАС собирали информацию для совершения нападений на израильтян. ХАМАС намеренно создало свой штаб около школы, — сказано в подписи к видео.

Ранее авиация Израиля уничтожила здание телеканала "Аль-Акса", который принадлежит ХАМАС, а также гостиницу "Амаль" в самом центре сектора Газа.

Также Армия обороны Израиля публикует видео обстрелов израильских городов со стороны членов ХАМАС и "Исламского Джихада". По сведениям национальной медицинской службы Израиля, от обстрела со стороны палестинцев пострадало 53 человека.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху из-за эскалации конфликта с сектором Газа прервал свою поездку в Париж на столетнюю годовщину окончания Первой мировой войны и отправился в Тель-Авив.