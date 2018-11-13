Армия обороны Израиля показала видео уничтожения штаб-квартиры разведки ХАМАС

Армия обороны Израиля вторую половину дня 12 ноября и всю ночь на 13-е число ударами авиации и артиллерии отвечает на ракетные обстрелы со стороны сектора Газа. В своём Twitter-аккаунте военные опубликовали видео уничтожения штаб-квартиры военной разведки ХАМАС в Газе.
We struck Hamas’ military intelligence HQ in response to the 300+ rockets that terrorists in #Gaza fired at #Israel.— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.
This is where Hamas' intelligence operatives gathered information to launch attacks on Israelis.
Hamas intentionally established their HQ next to a school. pic.twitter.com/nuHoLmlcD9
— Мы нанесли удар по штаб-квартире военной разведки ХАМАС в ответ на 300 ракет, которыми террористы из Газы обстреляли Израиль. Именно там оперативники ХАМАС собирали информацию для совершения нападений на израильтян. ХАМАС намеренно создало свой штаб около школы, — сказано в подписи к видео.
Ранее авиация Израиля уничтожила здание телеканала "Аль-Акса", который принадлежит ХАМАС, а также гостиницу "Амаль" в самом центре сектора Газа.
Также Армия обороны Израиля публикует видео обстрелов израильских городов со стороны членов ХАМАС и "Исламского Джихада". По сведениям национальной медицинской службы Израиля, от обстрела со стороны палестинцев пострадало 53 человека.
WATCH UNTIL THE END: This is the true impact of terror. 300+ rockets fired from #Gaza at innocent #Israelis. Civilians are #NotATarget.— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 13 ноября 2018 г.
CC: @UN pic.twitter.com/Mht4qEiUZ7
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху из-за эскалации конфликта с сектором Газа прервал свою поездку в Париж на столетнюю годовщину окончания Первой мировой войны и отправился в Тель-Авив.
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