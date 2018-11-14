Минобороны Норвегии обвинило военных РФ в нарушениях работы GPS на учениях НАТО

Министерство обороны Норвегии официально заявило, что считает российских военных причастными к помехам в работе GPS во время последних учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), которые проходили в регионе с 25 октября по 7 ноября. Заявление Минобороны приводит Associated Press.

Агентство также сообщает, что МИД Норвегии уже поднял этот вопрос с российскими властями.

В учениях НАТО Trident Juncture помимо военнослужащих альянса участвовали солдаты Финляндии и Норвегии. Помехи в системе позиционирования не вызвали никаких аварий.

Кроме Норвегии о сбоях в системе GPS уже заявляли в Финляндии. Премьер-министр страны Юха Сипила рассказал, что помехи в сигналах GPS в стране были намеренно устроены в Лапландии и, возможно, к ним причастна Россия. Государственные аэронавигационные службы Финляндии на прошлой неделе предупредили об этом гражданский воздушный транспорт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о причастности РФ к сбоям в работе GPS на учениях НАТО, а спрашивать нужно экспертов или Министерство обороны. Также он добавил, что в мире уже сложилась тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал сообщения о сбоях в работе GPS словами, что альянс наращивает возможности в радиоэлектронной борьбе и киберсфере, чтобы противостоять потенциальным угрозам.