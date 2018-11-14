Подозреваемый в шпионаже австрийский полковник заявил, что не раскрывал секретов

Экс-военный считает себя истинным патриотом и никогда "не предал бы родину", сказал его юрист.

Отставной австрийский полковник, 70-летний военный пенсионер, который подозревается Веной в шпионаже в пользу России, не считает себя шпионом и не разглашал госсекретов в ущерб Австрии. Об этом заявил его адвокат Михаэль Хофер в эфире австрийского канала ORF-2.

— Он говорит, что никогда не разглашал австрийские государственные тайны или подобные данные. Он считает себя истинным австрийцем, патриотом и никогда бы не пошёл на такое в ущерб его родине — Австрии, — сказал юрист.

Напомним, 9 ноября стало известно, что отставной полковник австрийской армии подозревается в шпионаже в пользу РФ. Канцлер страны Себастьян Курц заявил, что экс-военный вёл разведывательную деятельность с 1990-х по нынешний год. Полковник был задержан. Также в передаче России информации подозревают сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии.

По словам президента Австрии Александра Ван дер Беллена, "дело о шпионаже" не омрачит отношений Вены с Москвой.