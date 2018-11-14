США признали риск поражения в случае войны с Россией

В экспертном докладе для конгресса говорится, что в подобном противостоянии американцы понесут "неприемлемо высокие потери". Словом, день плохих новостей для Трампа.

Комиссия американского конгресса по национальной обороне обнародовала неутешительные — для Штатов — итоги доклада, посвящённого нынешнему состоянию Вооружённых сил США. Выводы ведущих западных специалистов сводятся к тому, что Штаты потеряли своё военное преимущество в мире и в случае войны с Россией или Китаем американцы рискуют проиграть.

— Армия США может понести неприемлемо высокие потери в живой силе и капитальных активах при своём следующем вооружённом конфликте. Вооружённые силы будут стремиться победить, но, вероятно, проиграют войну против Китая или России, — отмечается в тексте доклада.

Более того, по утверждению экспертов, США не смогут сражаться на двух или более фронтах одновременно. Вместе с тем существует угроза обезоруживающих ударов по территории самих Штатов, а также кибератак в тот момент, когда армия будет проводить зарубежные операции.

Любопытно, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предложил создать общеевропейскую армию, которая будет независима от США. Глава Белого дома отреагировал на это предложение публикацией в "Твиттере" — Трамп назвал идею "очень оскорбительной". А вот по мнению президента России Владимира Путина, это было бы вполне естественно. Однако российский лидер напомнил, что само это предложение далеко не новое — его в своё время озвучивал Жак Ширак.