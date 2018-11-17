Отрицает любые предположения. Рыболовлев прокомментировал обвинения в свой адрес

Отмечается, что миллиардер не планирует продавать футбольный клуб "Монако" и намерен его развивать.

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев категорически отрицает любые предположения о его причастности к неправомерным или предосудительным действиям. Об этом сообщил официальный представитель предпринимателя Дмитрий Чечкин, добавив, что Рыболовлев не намерен комментировать ход судебных разбирательств.

— Он считает, что органам правосудия надо дать возможность заниматься своей работой, — приводит слова Чечкина ТАСС.

По словам представителя бизнесмена, Рыболовлев не планирует продавать ФК "Монако".

Напомним, предприниматель был задержан в Монако в связи с обвинением в коррупции. Позже его выпустили из-под стражи. Как писал Лайф, сейчас бизнесмен в Москве, однако находится по судебным контролем в Монако.