Фанаты "Спартака" потребовали от Федуна продать Глушакова

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Фанаты "Спартака" потребовали от Федуна продать Глушакова

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Кроме того, болельщики красно-белых выразили несогласие по поводу отставки итальянского специалиста Массимо Карреры, под руководством которого "Спартак" становился чемпионом.

Болельщики московского "Спартака" на встрече с президентом клуба Леонидом Федуном и вице-президентом Наилем Измайловым огласили ряд претензий к руководству.

В частности, фанаты выразили несогласие по поводу отставки итальянского специалиста Массимо Карреры и возвращения в основной состав полузащитника Дениса Глушакова.

Кроме того, фанаты указали Федуну и Измайлову на неудовлетворительную работу клубного менеджмента и пиар-службы.

Что касается Глушакова, по мнению болельщиков, "Спартаку" необходимо избавиться от этого футболиста.

Напомним, после увольнения главного тренера красно-белых Карреры попавший в опалу к нему Глушаков вернулся в основу "Спартака". Однако фанаты восприняли это в штыки. Они неоднократно оскорбляли полузащитника, за что клуб был крупно оштрафован КДК РФС.

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