Фанаты "Спартака" потребовали от Федуна продать Глушакова

Болельщики московского "Спартака" на встрече с президентом клуба Леонидом Федуном и вице-президентом Наилем Измайловым огласили ряд претензий к руководству.
В частности, фанаты выразили несогласие по поводу отставки итальянского специалиста Массимо Карреры и возвращения в основной состав полузащитника Дениса Глушакова.
Кроме того, фанаты указали Федуну и Измайлову на неудовлетворительную работу клубного менеджмента и пиар-службы.
Что касается Глушакова, по мнению болельщиков, "Спартаку" необходимо избавиться от этого футболиста.
Напомним, после увольнения главного тренера красно-белых Карреры попавший в опалу к нему Глушаков вернулся в основу "Спартака". Однако фанаты восприняли это в штыки. Они неоднократно оскорбляли полузащитника, за что клуб был крупно оштрафован КДК РФС.
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