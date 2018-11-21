Аваков отреагировал на итоги выборов главы Интерпола лозунгом "Слава Украине!"

Министр внутренних дел Незалежной Арсен Аваков отреагировал бандеровским приветствием "Слава Украине!" на избрание южнокорейца Ким Чон Яна президентом Интерпола. Об этом глава ведомства написал на своей странице в "Фейсбуке".
— Президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи. Кандидатуру России отклонили. Эта битва выиграна. Спасибо всем. Слава Украине! — отметил Аваков.
"Слава Украине — героям слава!" — лозунг Украинской повстанческой армии*. Героизация УПА и её лидеров Степана Бандеры и Романа Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
Напомним, что кандидат от Южной Кореи Ким Чон Ян стал новым главой Интерпола, после того как Украина, Литва и Великобритания пригрозили выйти из организации в случае победы россиянина. Решительно против его кандидатуры выступали и в США.
В Совфеде уже заявили, что Прокопчук не стал главой Интерпола именно из-за истерии на Западе.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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