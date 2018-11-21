Помпео заявил, что новый глава Интерпола сможет улучшить безопасность в мире

По его словам, южнокореец является правильным человеком, чтобы возглавить одну из самых важных правоохранительных служб в мире.

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео заявил, что новый глава Интерпола южнокореец Ким Чон Ян сможет добиться улучшения ситуации с безопасностью в мире. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

— Соединённые Штаты поздравляют Ким Чон Яна с избранием новым президентом Интерпола, — сказал он.

Помпео также назвал южнокорейца правильным человеком, чтобы "возглавить одну из самых важных правоохранительных служб в мире для миссии по сохранению верховенства права и формирования более безопасного мира".

Напомним, что кандидат от Южной Кореи Ким Чон Ян стал новым главой Интерпола после того, как Украина, Литва и Великобритания пригрозили выйти из организации в случае победы россиянина. Решительно против его кандидатуры выступали и в США.

В Совфеде уже заявили, что Прокопчук не стал главой Интерпола именно из-за истерии на Западе. В Кремле же выразили сожаления, что этот пост не достался российскому кандидату.