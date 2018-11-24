Адвокат изнасилованной дознавательницы назвала алиби обвиняемых мышиной вознёй

Ирина Валиева также рассказала о состоянии здоровья своей подзащитной после пережитого.

Адвокат 23-летней дознавательницы из Уфы, которая обвинила троих полицейских в изнасиловании, считает "мышиной вознёй" данные о якобы имеющемся у подозреваемых алиби. По словам Ирины Валиевой, нахождение под арестом говорит о наличии у следователей доказательств причастности обвиняемых к преступлению.

— Алиби подозреваемых, о которых заявили адвокаты, просто мышиная возня по сравнению с тем, что пришлось пережить потерпевшей, — заявила журналистам Валиева.

Она рассказала, что потерпевшая сейчас не в состоянии работать, но выполняет все необходимые в рамках следствия процедуры. По словам адвоката, девушке и её семье очень тяжело. Но Валиева признала, что её подопечная "мужественная девушка, что смогла противостоять высоким полицейским чинам и написала заявление о преступлении".

Она также рассказала, что после случившегося ей пишут очень много людей. Они выражают потерпевшей сочувствие и поддержку, а также говорят о необходимости наказать преступников. Юрист добавила, у 23-летней дознавательницы нет претензий к следствию: ведётся грамотная работа по установлению обстоятельств произошедшего.

Напомним, трое полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя прямо в полицейском участке в Уфе. Ранее они были уволены и сейчас находятся под арестом. Как писал Лайф, двое обвиняемых настаивают на наличии алиби на момент преступления.