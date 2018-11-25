СМИ: Власти Мексики согласились "придержать" мигрантов по просьбе Трампа

Газета The Washington Post рассказала в субботу, 24 ноября, о том, что правительство Мексики согласилось с предложением американского лидера Дональда Трампа. Он сформулировал требование, что участники мигрантских караванов, желающие получить убежище в США, должны спокойно ожидать решения суда, одобряющего или отклоняющего их запрос, на территории Мексики.

Однако будущий глава МВД Мексики Ольга Санчес Кордеро заявила, что инаугурация избранного президента страны Лопеса Обрадора пройдёт 1 декабря — и только после этого он и сформированное им правительство смогут заключать любые соглашения. Слова будущего министра приводит Huffington Post.

Ранее американский лидер заявлял, что если ситуация с мигрантами будет выходить из под контроля, США вообще закроют въезд в страну со стороны мексиканской границы. Также он рассказал, что военным, которые усилили пограничную службу на южных рубежах США, разрешено стрелять в мигрантов.

Хотя генерал-лейтенант Джефри Бьюкенен уверял прессу, что военнослужащие уже начали покидать границу и возвращаются в места постоянной дислокации.