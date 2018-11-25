Аксёнов рассказал, кто стоит за провокацией в Чёрном море

Глава Крыма не исключил, что "истерики и провокации" со стороны Украины будут продолжаться.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что за провокацией в Чёрном море стоят "западные хозяева киевского режима". Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Не случайно европейские и американские политики в последние месяцы активно высказывали озабоченность ситуацией в Азовском море, — отметил он, добавив, что Украина, будучи страной, лишённой суверенитета и находящейся под внешним управлением, является инструментом для нагнетания международной напряжённости.

При этом Аксёнов уверен, что ответственность за действия кораблей-нарушителей несут в первую очередь украинские власти и пострадают в результате провокации именно интересы этой страны.

Глава Крыма не исключил, что "истерики и провокации" со стороны Украины будут продолжаться, однако заверил, что это не повлияет на мирную жизнь полуострова и безопасность крымчан обеспечена в полном объёме.

Напомним, сегодня утром три украинских военных корабля пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. В ВМС Украины, однако, пожаловались на якобы агрессивные действия против кораблей-нарушителей. Действия Украины были расценены как провокация, Керченский пролив был закрыт. Как ранее писал Лайф, в ФСБ России сообщили, что Киев направил в район провокации у Крыма два бронекатера.