Порошенко поддержал предложение ввести на Украине военное положение

Президент Украины Пётр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны согласился с решением военного кабинета ввести в стране военное положение.
— Принимаю решение поддержать позицию военного комитета, — сказал Порошенко.
Украинский парламент рассмотрит этот вопрос 26 ноября.
Напомним, утром 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. После вторжения по тревоге были подняты российские штурмовики Су-25 и задействован флот. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов, так как они повторили попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. На Украине поздним вечером состоялось заседание военного кабинета, который поручил СНБО ввести военное положение.
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