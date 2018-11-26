Порошенко поддержал предложение ввести на Украине военное положение

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Порошенко поддержал предложение ввести на Украине военное положение

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Фото: © РИА Новости

Также он заявил о грядущих переговорах и консультациях с генсеком НАТО и лидерами других стран.

Президент Украины Пётр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны согласился с решением военного кабинета ввести в стране военное положение.

— Принимаю решение поддержать позицию военного комитета, — сказал Порошенко.

Украинский парламент рассмотрит этот вопрос 26 ноября.

Напомним, утром 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. После вторжения по тревоге были подняты российские штурмовики Су-25 и задействован флот. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов, так как они повторили попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. На Украине поздним вечером состоялось заседание военного кабинета, который поручил СНБО ввести военное положение.

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