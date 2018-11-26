Лавров назвал шабашем и безобразной акцией нападение на Посольство РФ в Киеве

Читайте также

Лавров назвал шабашем и безобразной акцией нападение на Посольство РФ в Киеве

332

Сергей Лавров. Фото: © Facebook/Russian Foreign Ministry - МИД России

Министр подчеркнул, что украинская полиция не проявляла особого рвения, чтобы прекратить выступление радикалов.

Нападение на российское посольство в Киеве в ночь на 26 ноября является безобразной акцией и шабашем, которые подтверждают, что ситуацией на Украине управляют радикал-националисты и неонацисты. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Именно радикал-националисты и неонацисты сейчас заправляют бал на Украине, что подтвердилось вчерашней безобразной акцией у российского посольства в Киеве, — сказал Лавров, добавив, что полиция "особого рвения прекратить этот шабаш не проявляла".

Как ранее сообщал Лайф, три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.

После случившегося, ночью, украинские радикалы забросали дымовыми шашками и фаерами Посольство РФ в Киеве и сожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×