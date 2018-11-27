Германия и Франция озвучили позицию по ситуации в Керченском проливе

Страны обсудили ситуацию в Азовском море на встрече политических директоров "нормандской четвёрки" в Берлине.

Германия и Франция призвали Москву и Киев к деэскалации конфликта в Керченском проливе. Об этом заявила политдиректор МИД ФРГ Антье Лендертсе. Её слова приводит ТАСС.

— Германия и Франция ещё раз дали ясно понять, что необходима деэскалация. Мы призвали обе стороны внести свой вклад в это, — сказала она.

Она добавила, что "нормандская четвёрка" также обсудила ситуацию на востоке Украины.

— Мы нуждаемся в политическом урегулировании конфликта. При этом центральную роль играют пункты минских договорённостей, и над ними мы сегодня работали, — заявила Лендертсе.

Напомним, три украинских корабля нарушили российскую границу 25 ноября 2018 года. Они направились к Керченскому проливу и вскоре были задержаны.

Как писал Лайф, ФСБ опубликовала видео допроса троих украинских моряков, которые признались, что сознательно игнорировали запросы российской стороны об остановке и понимали, что совершили провокацию.