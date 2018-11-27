Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Керченском проливе

Российский лидер Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель обсудили по телефону инцидент, который случился в Азово-Черноморской акватории.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе Берлина.

— Владимир Путин дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права её военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море РФ, — приводит РИА "Новости" заявление пресс-службы главы государства.

Также в ходе телефонного разговора Путина и Меркель было акцентировано внимание на том, что провокация в Чёрном море была сделана " с учётом предвыборной кампании на Украине".

При этом президент РФ выразил надежду, что в Германии смогут оказать воздействие на власти Украины, чтобы удержать Киев от необдуманных шагов.

Напомним, три судна ВМС Украины пересекли границу России, направившись в сторону Керченского пролива. Данные действия Киева расценили как провокацию. Сообщалось о задержании всех трёх судов. Позднее лидер Незалежной Пётр Порошенко подписал указ о введении военного положения с 26 ноября по 25 января.