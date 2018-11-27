Аксёнов прокомментировал решение Порошенко ввести военное положение в стране

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил мнение, что введение Киевом военного положения не несёт угроз для полуострова.

— Благодаря в первую очередь поддержке нашего президента Крым защищён и превращён в неприступную крепость, как и вся Россия, — подчеркнул глава региона в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, после инцидента в Чёрном море лидер Незалежной Пётр Порошенко решил ввести на Украине военное положение на 30 дней. Изначально говорилось о 60 днях, но позже срок был сокращён из-за грядущих выборов в стране. При этом депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что Порошенко пытается "обмануть украинцев".