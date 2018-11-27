Омбудсмен рассказала о состоянии задержанных в Керченском проливе моряков

По словам Людмилы Лубиной, один ранен в плечо, другой — в бедро, третий — в кисть.

Состояние трёх моряков ВМС Украины, которые пострадали в результате инцидента в Чёрном море, стабильное. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилу Лубину.

Омбудсмен отметила, что её очень беспокоили раненые, поскольку её украинская коллега Людмила Денисова распускала слухи о том, что якобы одному из моряков ампутировали кисть.

— Это не подтверждается, у всех все конечности в норме на сегодняшний момент. Ранения не тяжёлые, осколочные, состояние стабильное, — сказала она.

Сообщается, что раненые — рядовые моряки 1999, 1998, 1994 годов рождения, а не командиры. По словам Лубиной, один ранен в плечо, другой — в бедро, третий — в кисть.

Напомним, в воскресенье три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.