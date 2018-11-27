Патрушев заявил, что шансы Порошенко остаться у власти невелики

Читайте также

Патрушев заявил, что шансы Порошенко остаться у власти невелики

45

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Как отмечает секретарь Совбеза России, украинские военные моряки стали разменной картой в политической игре президента Незалежной.

Шансы украинского лидера Петра Порошенко остаться у власти после провокации в Керченском проливе невелики. Такое мнение в интервью газете "Аргументы и факты" высказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

По его словам, украинские военные моряки стали разменной картой в политической игре Порошенко, который, как отмечает Патрушев, готов идти на любые преступления, чтобы остаться у власти.

— А они [шансы], как известно, в нынешних условиях невелики, — отметил секретарь Совбеза.

Напомним, в воскресенье три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×