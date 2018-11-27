Патрушев заявил, что шансы Порошенко остаться у власти невелики

Как отмечает секретарь Совбеза России, украинские военные моряки стали разменной картой в политической игре президента Незалежной.

Шансы украинского лидера Петра Порошенко остаться у власти после провокации в Керченском проливе невелики. Такое мнение в интервью газете "Аргументы и факты" высказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

По его словам, украинские военные моряки стали разменной картой в политической игре Порошенко, который, как отмечает Патрушев, готов идти на любые преступления, чтобы остаться у власти.

— А они [шансы], как известно, в нынешних условиях невелики, — отметил секретарь Совбеза.

Напомним, в воскресенье три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.