Патрушев заявил, что шансы Порошенко остаться у власти невелики

Шансы украинского лидера Петра Порошенко остаться у власти после провокации в Керченском проливе невелики. Такое мнение в интервью газете "Аргументы и факты" высказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
По его словам, украинские военные моряки стали разменной картой в политической игре Порошенко, который, как отмечает Патрушев, готов идти на любые преступления, чтобы остаться у власти.
— А они [шансы], как известно, в нынешних условиях невелики, — отметил секретарь Совбеза.
Напомним, в воскресенье три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.
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