Политолог объяснил, как военное положение отразится на украинских гастарбайтерах

Сотни тысяч украинцев зарабатывают в России и боятся, что новый указ Порошенко обречет их на нищету.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с Лайфом выразил уверенность, что в связи с военным положением в Незалежной украинским гражданам, работающим в РФ, ничего не угрожает, а подобные слухи — всего лишь запугивания со стороны "идиотов из МИД" Украины.

— До тех пор пока российская сторона не приняла каких-то симметричных мер (а я думаю, не примет), люди, которые хотели уехать, уедут. Все эти запугивания наших идиотов из Министерства иностранных дел (Украины. — Прим. Лайфа) и прочих, что для украинцев это небезопасно... В этом отношении проблем нет, — отметил Погребинский.

По его словам, если у граждан Украины есть выгодная работа на территории РФ — они будут продолжать ездить туда.

— Мне кажется, что Россия вряд ли предпримет какие-то действия против простых украинских граждан, поскольку и сама в этом заинтересована, — считает Погребинский.

Он подчеркнул, что самой большой неприятностью может стать, например, ограничение по денежным переводам в Незалежную, но также выразил мнение, что такого не случится.

Однако он обеспокоен тем, что украинские пограничники в связи с военным положением могут перестать пускать своих же граждан на родину. Впрочем, отметил он, такая норма использоваться не будет, так как "речь идёт о сотнях тысяч людей".