Порошенко заявил, что запрашивал телефонный разговор с Путиным

По словам главы Незалежной, украинская сторона не получила ответа и была вынуждена обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что запросил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после провокации Военно-морских сил Украины в Чёрном море.

— Сразу же ночью я заказал разговор с президентом России Путиным, мы не получили ответа. И я был вынужден обратиться к канцлеру Меркель, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и кораблей, — сказал он в эфире украинских СМИ.

В воскресенье, 25 ноября, три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.

Напомним, что, по данным Федеральной службы безопасности России, трём кораблям Военно-морских сил Украины была поставлена задача скрытно пройти к Керченскому проливу, а позднее спецслужбы обнародовали документ "Контрольный лист готовности катера "Никополь" к выходу в море с 09:00 23.11.2018 по 18:00 25.11.2018 года", а также рукописный конспект установленных РФ правил плавания по каналу, изъятые у украинских моряков.