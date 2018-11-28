Пройдут 31 марта. Парубий подписал постановление о выборах президента Украины

Депутаты украинского парламента проголосовали за это постановление вечером 26 ноября.

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал постановление о проведении очередных выборов президента Незалежной 31 марта 2019 года. Об этом сообщается на сайте парламента.

— Согласно пункту 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года, — говорится в тексте постановления.

Постановление вступает в силу с момента его подписания, то есть с 28 ноября этого года.

Депутаты украинского парламента проголосовали за это постановление вечером 26 ноября, после голосования за введение военного положения в стране. Такое решение было принято после того, как в воскресенье, 25 ноября, три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх кораблей.

Напомним, что изначально планировалось ввести военное положение на 60 дней, но, чтобы не препятствовать началу президентской кампании в установленные сроки, оно было сокращено до 30 дней.