В Крыму назвали сумасшествием предложения экс-посла США по Азовскому морю

Предложение бывшего американского посла заключалось в том, чтобы запретить российским кораблям, которые вышли из Азовского моря, заходить в европейские и американские порты.

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал сумасшествием предложение бывшего американского посла на Украине Джона Хербста. Об этом сообщает РИА "Новости".

В частности, бывший посол предложил запретить российским кораблям, которые вышли из портов Азовского моря, заходить в европейские и американские порты.

— Это всё сумасшествие. Чехов Антон Павлович был прав, когда написал свой знаменитый рассказ "Палата № 6". Наверное, нужно создать всемирную палату № 6 и всех сумасшедших туда направить, чтобы они там друг другу рассказывали, что необходимо делать, — сказал Фикс.

Он отмечает, что американцы защищают свои границы, а российские хотят видеть открытыми.

В воскресенье три судна ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ и направились в сторону Керченского пролива. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов и 24 моряков.