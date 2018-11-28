В Крыму назвали сумасшествием предложения экс-посла США по Азовскому морю

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал сумасшествием предложение бывшего американского посла на Украине Джона Хербста. Об этом сообщает РИА "Новости".
В частности, бывший посол предложил запретить российским кораблям, которые вышли из портов Азовского моря, заходить в европейские и американские порты.
— Это всё сумасшествие. Чехов Антон Павлович был прав, когда написал свой знаменитый рассказ "Палата № 6". Наверное, нужно создать всемирную палату № 6 и всех сумасшедших туда направить, чтобы они там друг другу рассказывали, что необходимо делать, — сказал Фикс.
Он отмечает, что американцы защищают свои границы, а российские хотят видеть открытыми.
В воскресенье три судна ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ и направились в сторону Керченского пролива. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов и 24 моряков.
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