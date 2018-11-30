Трамп прибыл в Буэнос-Айрес на саммит G20

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей прибыл в Буэнос-Айрес на саммит "Большой двадцатки", сообщает Circa.
President Trump arrives in Buenos Aires, Argentina for the #G20 summit. https://t.co/EXjTcN4e5t— Circa (@Circa) 30 ноября 2018 г.
Напомним, в ходе саммита G20 у Трампа должна была состояться встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, однако американский лидер объявил о её отмене. СМИ сообщили, что такое решение он принял после разговора со своими советниками и чиновниками. В Кремле сожалеют о решении Вашингтона и отмечают, что Владимир Путин готов к новым контактам с Трампом.
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