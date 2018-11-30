Сенат США официально осудил действия России в Керченском проливе

Сенат Конгресса США единогласно принял резолюцию, в которой осуждаются действия России в связи с событиями в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сената.

В документе американские законодатели называют действия РФ "провокационными" и высказывают поддержку Киеву. Один из авторов резолюции, сенатор Рон Джонсон, рассказал, что в тексте содержится "призыв к немедленному возвращению кораблей" ВМС Украины и освобождению моряков.

Напомним, в воскресенье три судна Военно-морских сил Украины незаконно пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов, суд арестовал всех украинских моряков-нарушителей на два месяца.