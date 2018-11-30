В "твиттере" Трампа обнаружили признание Крыма российским

Российский сенатор внимательно перечитал пост президента США об отмене встречи с Путиным и обратил внимание на одну любопытную фразу.

Американский лидер Дональд Трамп хоть и отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным, но зато публично признал российский статус Крыма. Такой вывод сделал глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, анализируя последние записи в "твиттере" Трампа.

Сенатор обратил особое внимание вот на эту цитату: "Учитывая, что корабли и моряки не были возвращены на Украину из России, я решил, что для всех будет лучше отменить мою встречу с президентом Путиным в Аргентине".

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.

— Но поскольку корабли находятся в Керчи, то есть в Крыму, (...) то заявление Трампа о том, что корабли находятся в России и не переданы на Украину, — не что иное, как долгожданное признание Крыма российским, — заключил Косачёв.

Напомним, что у Трампа должна была состояться встреча с Путиным в ходе саммита G20, однако американский лидер объявил о её отмене. СМИ сообщили, что такое решение он принял после разговора со своими советниками и чиновниками. В Кремле сожалеют о решении Вашингтона и отмечают, что Владимир Путин готов к новым контактам с Трампом.