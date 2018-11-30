"Большая семёрка" приняла заявление по инциденту у Керченского пролива

Россию и Украину призвали к сдержанности, а отдельно Москву — к освобождению взятых под стражу моряков.

Страны — участницы "Большой семёрки" утвердили заявление по поводу недавнего инцидента в Керченском проливе с украинскими кораблями, вторгнувшимися в воды России. G7 призвала стороны к сдержанности.

— Мы призываем к сдержанности, должному уважению к международному праву и предотвращению любой дальнейшей эскалации ситуации, — говорится в заявлении.

В G7 призвали Россию выпустить взятых под стражу украинских моряков и не препятствовать "законному проходу через Керченский пролив", заявив, что применению силы "нет оправдания".

Напомним, 25 ноября три украинских судна незаконно пересекли границу с Россией, за что были задержаны Погранслужбой ФСБ РФ. Все находившиеся на них граждане Украины были взяты под стражу. Они переправлены в столичный СИЗО.