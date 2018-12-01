Назвал подлюкой. На Украине замминистра в прямом эфире набросился на депутата

Юрию Грымчаку не понравились слова нардепа, который сказал, что в керченском инциденте не была заинтересована Россия.

В прямом эфире украинского телеканала ZIK произошла потасовка в ходе обсуждения керченского инцидента. Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрию Грымчаку, который стал участником ток-шоу "Народ против", не понравились слова депутата Верховной рады Евгения Мураева о провокации Киева в Керченском проливе.

— В этом конфликте не была заинтересована Российская Федерация, — заявил Мураев, пояснив, что одной из целей инцидента было сорвать встречу президентов США и России на саммите G20.

Во время слов нардепа в зале начали хлопать. Грымчак же назвал депутата малороссом и подлюкой. Кроме того, замминистра подошёл к Мураеву и с силой пнул его стойку, после чего конструкция повалилась на депутата.

Напомним, 25 ноября три украинских военных судна незаконно пересекли границу с Россией, за что были задержаны Погранслужбой ФСБ РФ. Из-за этого сорвалась ранее запланированная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Аргентине. Как писал Лайф, глава Белого дома ранее выразил надежду на скорую встречу с российским коллегой.