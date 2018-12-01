Путин: Против аргументов РФ по инциденту в Керченском проливе трудно возразить

Российский лидер Владимир Путин заявил, что лидерам стран было трудно возразить против его аргументов по инциденту в Керченском проливе. Соответствующее заявление глава государства сделал на пресс-конференции, посвящённой G20.

— Мы изложили (иностранным лидерам) хронологию развития ситуации (связанной с нарушением украинскими военными кораблями границы РФ), против этого трудно что-то возразить, — сказал Путин.

Глава государства, отвечая на вопрос, удалось ли ему убедить других лидеров "двадцатки" в том, что инцидент в Чёрном море был провокацией со стороны Украины, заявил, что их реакция была спокойная, но затруднился ответить, удалось ли их убедить.

— Удалось ли их в этом убедить или не удалось, это у них надо спросить, — сказал глава государства. — Какие могут быть возражения, если в судовом журнале прямо записано, что этим кораблям ставится задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив. Ну что это такое?

Напомним, три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.