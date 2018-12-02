Бинты и перчатки. Украинцев призвали собрать аптечки на время военного положения

По словам министра здравоохранения Незалежной, набор должен содержать препараты, у которых не истёк срок годности.

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун порекомендовала гражданам Незалежной собрать аптечку, чтобы быть готовыми ко всем чрезвычайным ситуациям на время военного положения. Как правильно это сделать, она рассказала на своей странице в "Фейсбуке".

— Пока есть свободное время в выходные, проверьте вашу личную аптечку. Она должна быть укомплектована в соответствии с вашими потребностями и содержать только препараты, у которых не истёк срок годности, — сказала Супрун.

Украинский министр также приложила список того, что должны иметь граждане страны.

Две пары перчаток

Клапан с плёнкой для искусственного дыхания

Средства для остановки кровотечения

Кровоостанавливающее, бинт с гемостатическим средством

Марлевые салфетки различных размеров

Бинты марлевые нестерильные

Эластичные бинты с возможностью фиксации

Пластыри разных размеров

Термоодеяло

Атравматичные ножницы для того, чтобы иметь возможность разрезать одежду на пострадавшем

Большой платок, которым можно зафиксировать конечность пострадавшего

Антисептические средства — дезинфицирующее средство для рук, спиртовые салфетки

Жилет со светоотражающими элементами, фонарик, маркер

28 октября на Украине введено военное положение. Оно будет действовать 30 дней в десяти областях страны, граничащих с Россией и имеющих выход к морю. Также 30 ноября власти Украины запретили въезд в страну мужчинам — гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

Напомним, Супрун известна своими одиозными замечаниями на медицинскую тему. Так, она называла диагноз "вегетососудистая дистония" советским мифом, предлагала лечить рак смехом, а маразм — музыкой.