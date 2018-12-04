Украинский омбудсмен упала в обморок во время выступления Порошенко

Правозащитница Людмила Денисова лишилась чувств, слушая слова лидера Незалежной об инциденте в Керченском проливе.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание в студии ICTV, сообщает телеканал.

Инцидент произошёл в прямом эфире ток-шоу, в котором участвовал президент страны Пётр Порошенко.

Когда он заговорил о том, что произошло в Азовском море, омбудсмену стало плохо.

— Вы видели мгновенную реакцию всего мира, — сказал Порошенко и в следующую секунду увидел, что женщина упала.

После этого президент Украины сошёл с трибуны и направился к Денисовой. Он помог ей подняться на ноги, проводил к выходу из студии, а затем обратился к зрителям.

Президент Украины заявил, что уполномоченный по правам человека "работает по 20 часов в сутки, чтобы освободить украинских моряков", отметив, какой это "нелёгкий крест".

Как сообщал Лайф, 25 ноября 2018 года три украинских судна пересекли российскую границу и направились в сторону Керченского пролива. Вскоре корабли задержали. Моряки на допросе признались в совершении провокации. Все они арестованы, им предъявлено обвинение в нарушении границы.