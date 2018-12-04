Власти Украины рекомендовали соотечественникам воздержаться от поездок в Россию

Украинцев пугают, что в лучшем случае их могут вернуть обратно, а в худшем – "подвергнут действию" спецслужб.

Госпогранслужба Украины настоятельно советует гражданам Незалежной воздержаться от поездок в Россию как минимум до 28 декабря — пока действует военное положение. Об этом в интервью телеканалу UATV сообщил глава соответствующего ведомства Пётр Цигикал.

— Я хотел бы порекомендовать гражданам Украины ограничить в этот период поездки в Российскую Федерацию, иначе они могут быть подвержены действию как специальных служб, так и возвращены обратно, — заявил он.

Напомним, в нескольких областях Украины, имеющих выход к морю, ввели военное положение на 30 дней по решению лидера Незалежной. Это случилось после инцидента в Чёрном море, когда корабли украинских ВМС вторглись в водное пространство России и были задержаны. Кроме того, на Украину запретили въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. А для остальных въезжающих россиян ввели обязательное собеседование.

В ответ на это президент Владимир Путин заявил, что Москва не будет вводить ответных ограничений против украинцев, а, напротив, облегчит режим их пребывания в России и получение гражданства.