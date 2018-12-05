Путин объяснил отказ принимать звонки Порошенко

Российский лидер не хочет принимать участие в "нехитрых комбинациях" украинского коллеги.

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему он не принимает звонки от украинского коллеги Петра Порошенко. По словам российского лидера, он не желает участвовать в предвыборной кампании Порошенко.

— Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом, — сказал Путин в ответ на просьбу прокомментировать отказ Киеву в телефонных переговорах после инцидента в Керченском проливе.

— Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании, — сказал глава государства.

Владимир Путин добавил, что Пётр Порошенко сам создаёт провокации, затем перекладывает ответственность на Россию и делает вид, что "успешно решает возникшие проблемы". Российский лидер отметил, что не будет принимать участие в таких "нехитрых комбинациях".

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России и вскоре были задержаны. На допросе моряки признались в совершении провокации. Им предъявлены обвинения. Сообщалось, что после инцидента Пётр Порошенко и звонил в Кремль.