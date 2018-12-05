В Киеве назвали условия отмены военного положения

По словам украинского премьера, такое может произойти в случае, если в Киеве "не будут чувствовать никаких угроз".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не исключает досрочной отмены военного положения в ряде областей страны.

— Если мы не будем чувствовать никаких угроз, то никаких оснований для продления военного положения не будет. Также если ситуация нормализуется, возможно рассматривать досрочное его прекращение, — заявил он на пресс-конференции с региональными украинскими СМИ.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что введение военного положения не имеет ничего общего с возможным переносом президентских выборов. По словам лидера Незалежной, в случае отмены выборов победитель будет "только один — господин Путин".

Напомним, Порошенко ввёл военное положение в ряде пограничных украинских областей после инцидента в Керченском проливе. Многие полагают, что тем самым президент хочет перенести выборы главы государства, которые намечены на весну 2019 года.