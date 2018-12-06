"Перезанимался". Дедушка жулебинского школьника объяснил его поступок усталостью

Мужчина считает, что его внук — нормальный ребёнок, которому просто нужно больше отдыхать.

Дедушка десятиклассника Даниила, который принёс в школу нож и угрожал причинить себе вред, считает, что всему виной переутомление.

— Он нормальный ребёнок, просто переучился, перезанимался, — рассказал мужчина журналистам Mash.

По его словам, Даня растёт разносторонним мальчиком, много читает, увлекается химией и теорией вероятности. Об интересе подростка к химии говорили и его одноклассники. Более того, преподаватель по этому предмету, по их словам, был единственным человеком в школе, с кем он общался.

Кроме того, Mash узнал, что накануне Даниил получил четвёрку за сочинение по литературе. Будучи человеком, который болезненно воспринимает критику, мальчик сильно распереживался. Не исключено, что именно этот факт стал триггером и его состояние ухудшилось.

Ранее Лайф рассказывал, что 16-летний подросток с ножом пришёл в школу в московском районе Жулебино. Он забаррикадировался в одном из кабинетов и угрожал убить себя. Всех школьников и учителей эвакуировали из здания. Мальчик отказался говорить с матерью, в итоге его скрутили охранники.