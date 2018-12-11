Минэнерго поддержало установку умных газовых счётчиков

В Минэнерго поддерживают инициативу по установке умных счётчиков на газ, при этом основным вопросом в ведомстве считают источник финансирования установки приборов.

— По мнению ведомства, возможны разные варианты оснащения потребителей умными приборами учёта газа, один из возможных вариантов — возложить обязанность по установке и поверке приборов на газораспределительные организации с соответствующей компенсацией затрат, источники которой также необходимо будет проработать, — цитирует РИА "Новости" сообщение министерства.

Ранее СМИ сообщили, что россиян, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить умные счётчики. Пояснялось, что один такой счётчик вышел бы в пять тысяч рублей. В кабмине заявили, что такая инициатива не обсуждалась, а эксперты считают, что это предложение "закончится ничем", поскольку это невыгодно ни поставщикам услуг, ни потребителям.