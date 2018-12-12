Трамп назвал условия, при которых вмешался бы в дело финдиректора Huawei

Президент США Дональд Трамп заявил, что вмешался бы в дело против финансового директора Huawei, если бы это служило интересам нацбезопасности страны или помогло закрыть торговую сделку с Китаем. Об этом американский лидер рассказал журналистам агентства Reuters.

— Что бы ни было хорошо для этой страны, я бы сделал это, — ответил Трамп на вопрос о возможном вмешательстве в дело об аресте Мэн Ваньчжоу. — Если я думаю, что это хорошо для торговой сделки, которая будет определённо крупнейшей в истории, я бы определённо вмешался, если бы считал это необходимым.

Трамп отметил, что Белый дом обсуждал с Минюстом США, как и с представителями китайских властей, дело об аресте финансового директора Huawei.

— Они пока мне не звонили. Они общаются с моими людьми, — ответил Трамп на вопрос о том, обсуждал ли он этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, финдиректора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу взяли под стражу в Ванкувере 1 декабря 2018 года по запросу США. Её подозревают в мошенничестве, связанном с уклонением от американских санкций против Ирана. 11 декабря суд отпустил Ваньчжоу под залог. По данным СМИ, женщину могут освободить, если США до 8 января 2019 года не направят Канаде официальный запрос о её экстрадиции.