Путин поручил выяснить причины отмены рэп-концертов

По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, для президента этот вопрос оказался новым.

Президент России Владимир Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, отметив, что данный вопрос обсуждался накануне, 11 декабря, на заседании СПЧ.

— Оказывается, это не единичная проблема, а, видимо, достаточно повторяющаяся, — отметила Москалькова. — И для президента это тоже был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины.

Отметим, за последний месяц в России отменили концерты IC3PEAK, Хаски, Элджея и некоторых других. Причём в ряде случаев эксперты связывали это с негативным влиянием творчества этих исполнителей на подростков. Как писал Лайф, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что власти страны отслеживают сложившуюся ситуацию.