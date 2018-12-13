Украинский боксёр Усик пообещал защитить храмы от атак радикалов

Украинский боксёр Александр Усик пообещал защитить монахов, если радикалы будут пытаться захватить местные лавры.

В эфире телеканала "112 Украина" спортсмена спросили, что он будет делать, если радикалы "пойдут захватывать лавру и проявлять насилие к монахам". Усик ответил, что в таком случае он встанет на сторону монахов.

— Если люди станут добрее друг к другу и начнут прощать какие-то обиды, которые сделали по отношению к ним, если они начнут любить своего ближнего так, как Всевышний нас любит, то тогда я за то, чтоб его давали. Ничего не зависит, дадут томос или не дадут. Всё зависит только от нас, только мы должны внутри себя создать и церковь, и семью, и любовь, и всё остальное, — сказал Усик.

Как писал ранее Лайф, на Синоде Вселенского патриархата было принято решение о созыве объединительного собора на Украине и одобрен текст томоса о создании поместной церкви. В то же время СБУ провела обыск у предстоятеля Киево-Печерской лавры Павла, что было расценено как часть плана по принуждению епископов канонической Церкви к участию в "объединительном соборе".