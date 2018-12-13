Евросовет потребовал "немедленного освобождения" украинских моряков

Читайте также

Евросовет потребовал "немедленного освобождения" украинских моряков

5

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Ранее Дональд Туск сообщил, что на саммите ЕС принято решение ещё на полгода продлить санкции против России.

Дональд Туск заявил, что Европейский совет требует освобождения украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

— Европейский совет требует немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков, возвращения судов и свободного прохода всех кораблей через Керченский пролив, — говорится в сообщении председателя Евросовета в "Твиттере".

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли вместе с военнослужащими задержали. Моряки признались в совершении провокации и были арестованы до 25 января 2019 года.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×