Пушков рассказал, как Порошенко может сорвать выборы на Украине

Сенатор Алексей Пушков назвал два возможных варианта действий лидера Незалежной Петра Порошенко по срыву предстоящих выборов.

Пушков напомнил, что ещё в июле 2018 года лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко предсказывала военную эскалацию с целью сорвать избирательный процесс.

— Сегодня возможен как этот, так и другой сценарий: массированная фальсификация для "демократической победы" в условиях предвоенной информационной лихорадки. Он разыгрывает обе партии, — написал сенатор в "Твиттере".

Как ранее сообщал Лайф, 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили российскую границу и вскоре были задержаны. После этого Порошенко подписал указ о введении военного положения.