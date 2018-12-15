Пушков рассказал, как Порошенко может сорвать выборы на Украине

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Пушков рассказал, как Порошенко может сорвать выборы на Украине

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Алексей Пушков. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Сенатор Алексей Пушков назвал два возможных варианта действий лидера Незалежной Петра Порошенко по срыву предстоящих выборов.

Пушков напомнил, что ещё в июле 2018 года лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко предсказывала военную эскалацию с целью сорвать избирательный процесс.

— Сегодня возможен как этот, так и другой сценарий: массированная фальсификация для "демократической победы" в условиях предвоенной информационной лихорадки. Он разыгрывает обе партии, — написал сенатор в "Твиттере".

Как ранее сообщал Лайф, 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили российскую границу и вскоре были задержаны. После этого Порошенко подписал указ о введении военного положения.

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