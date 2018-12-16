Полиция проверяет информацию о скупке голосов на выборах губернатора Приморья

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и прав человека Александр Брод сообщил, что в Приморье полиция проверяет информацию о скупке голосов за одного из кандидатов на выборах главы региона.

По словам Брода, ранее "поступил звонок относительно скупки голосов" на участке во Владивостоке, после чего информацию об этом передали правоохранителям.

— Контакт с управлением УМВД по Приморскому краю установлен, поэтому мы надеемся на объективную проверку и ждём результаты этой проверки, — цитирует члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека ТАСС.

Ранее Лайф писал, что безопасность на выборах губернатора Приморского края, проходящих 16 декабря, обеспечивают более 3,2 тысячи полицейских. Кроме того, были также задействованы сотрудники Федеральной службы войск Нацгвардии России, представители общественных формирований и добровольных народных дружин.

Явка на выборы главы Приморья к полудню составила 13,97%. Также сообщалось, что врио губернатора Олег Кожемяко, участвующий в выборах как самовыдвиженец, с супругой Ириной Герасименко проголосовал на избирательном участке во Владивостоке.