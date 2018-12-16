Порошенко рассказал, при каком условии военное положение не будет продлено

Украинский лидер Пётр Порошенко на пресс-конференции рассказал, при каком условии военное положение не будет продлено.

По его словам, оно не будет продлеваться, если не произойдёт "широкомасштабная агрессия" со стороны России.

— Если не начнётся широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооружённых сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет, — сказал Порошенко.

Напомним, в нескольких областях Украины, имеющих выход к морю и граничащих с РФ, ввели военное положение на 30 дней по решению главы Незалежной. Это произошло после инцидента в Чёрном море, когда корабли украинских ВМС незаконно вторглись в водное пространство России и были задержаны.