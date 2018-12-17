Лавров: Порошенко готовит вооружённую провокацию на границе с Крымом

Киев собирается совершить вооружённую провокацию на границе с Крымом в конце декабря. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
— На последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооружённую провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом, — отметил он.
При этом Лавров предупредил Порошенко об ответе в случае провокации. По словам представителя дипведомства, в случае чего "мало не покажется".
Напомним, в нескольких областях Украины, у которых есть выход к морю и граница с РФ, введено военное положение на 30 дней по решению лидера Незалежной. Это случилось после инцидента в Чёрном море, когда корабли украинских ВМС незаконно вторглись в российское водное пространство и были задержаны.
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