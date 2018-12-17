"Мало не покажется". Лавров предупредил Порошенко об ответе в случае провокации

Глава МИД России Сергей Лавров предостерёг власти Украины от провокации, которую Киев готовится реализовать перед новогодними праздниками. Если украинский лидер Пётр Порошенко претворит эти планы в жизнь, то ему "мало не покажется", предупреждают в дипведомстве.
— Он получит ответ, мало не покажется, я вас уверяю, — заверил Лавров в эфире радио "Комсомольская правда".
Он добавил, что российская сторона не допустит, чтобы Порошенко нарушал права, которые жители Крыма защитили в соответствии с международным правом.
О подготовке Киевом провокации у крымской границы в российском МИД заявили ранее в понедельник. А на прошлой неделе сообщалось о готовящейся атаке украинской армии в ближайшие дни на юге ДНР.
В связи с угрозой наступления все воинские подразделения Донецкой Народной Республики были приведены в состояние полной боевой готовности и полностью укомплектованы.
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