"Мало не покажется". Лавров предупредил Порошенко об ответе в случае провокации

Ранее стало известно, что Киев готовится реализовать такой сценарий на границе с Крымом в конце декабря.

Глава МИД России Сергей Лавров предостерёг власти Украины от провокации, которую Киев готовится реализовать перед новогодними праздниками. Если украинский лидер Пётр Порошенко претворит эти планы в жизнь, то ему "мало не покажется", предупреждают в дипведомстве.

— Он получит ответ, мало не покажется, я вас уверяю, — заверил Лавров в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что российская сторона не допустит, чтобы Порошенко нарушал права, которые жители Крыма защитили в соответствии с международным правом.

О подготовке Киевом провокации у крымской границы в российском МИД заявили ранее в понедельник. А на прошлой неделе сообщалось о готовящейся атаке украинской армии в ближайшие дни на юге ДНР.

В связи с угрозой наступления все воинские подразделения Донецкой Народной Республики были приведены в состояние полной боевой готовности и полностью укомплектованы.