Володин раскритиковал министерства РФ и Белоруссии за медленную отмену роуминга

Председатель нижней палаты парламента также напомнил, что такую задачу поставили главы двух государств.

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин раскритиковал российские и белорусские профильные министерства за промедление при реализации решения по отмене роуминга между двумя странами. Такое заявление председатель нижней палаты парламента сделал в рамках дискуссии на "правительственном часе" в ходе 55-й сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

— Как мы можем объяснить гражданам наших стран, что приграничные территории будут продолжать находиться в роуминге, когда ранее существовавший в России роуминг отменён (такое решение приняли Госдума и Совет Федерации. — Прим. ред.)? — сказал он.

Володин напомнил, что задачу по отмене роуминга поставили лидеры двух стран — Владимир Путин и Александр Лукашенко — и отметил, что "никто не отменял парламентский контроль за реализацией поручений президентов". Спикер Госдумы также отметил, что ясности по этой теме уже нет более двух лет.

Он также заявил, что представители правительств России и Белоруссии должны в месячный срок доложить парламентариям о ходе реализации решения об отмене роуминга между странами.

Напомним, что только в России отмена национального роуминга позволит россиянам сэкономить 36 миллиардов рублей за год. Накануне закон одобрил Совет Федерации.