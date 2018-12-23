Губернатор Пермского края объявил траур после трагедии в шахте Соликамска

Ранее стало известно, что на месте происшествия найдены тела восьмерых погибших.

Губернатор Пермского края Максим Решетников объявил траур по погибшим рабочим в шахте в Соликамске. Об этом он сообщил журналистам.

— Подписал документы о том, что 24 числа в крае объявлен день траура, — сказал глава региона.

Напомним, пожар произошёл накануне на глубине 340 метров, после чего девять человек оказались заблокированными без связи. Тела восьмерых уже обнаружены. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело.

Как ранее писал Лайф, родственники погибших в шахте Соликамска получат по три миллиона рублей.